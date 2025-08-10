Icon Menü
26-Jährige erwirbt gefälschte Konzertkarten – Enttäuschung beim Einlass!

Landkreis Augsburg

26-Jährige kauft falsche Konzertkarten

An der Einlasskontrolle ist für die junge Frau Endstation.
Von Maximilian Czysz
    Auf einen Betrüger ist eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis hereingefallen. Foto: Alexander Kaya

    Mit großer Enttäuschung endete ein geplanter Konzertabend für eine 26-Jährige aus dem Landkreis Augsburg.

    Ticketbörse im Internet

    Sie hatte im Internet über eine Ticketbörse eine Karte für ein Konzert gekauft. Bei der Einlasskontrolle der Veranstaltung wurde festgestellt, dass es sich um ein gefälschtes Ticket handelte. Der jungen Frau blieb nicht anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Danach erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Um welches Konzert es sich handelte, und wie weit die 26-Jährige gefahren war, wurde nicht bekannt. (AZ)

