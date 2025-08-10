26-Jährige kauft falsche Konzertkarten

Mit großer Enttäuschung endete ein geplanter Konzertabend für eine 26-Jährige aus dem Landkreis Augsburg.

Ticketbörse im Internet

Sie hatte im Internet über eine Ticketbörse eine Karte für ein Konzert gekauft. Bei der Einlasskontrolle der Veranstaltung wurde festgestellt, dass es sich um ein gefälschtes Ticket handelte. Der jungen Frau blieb nicht anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Danach erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Um welches Konzert es sich handelte, und wie weit die 26-Jährige gefahren war, wurde nicht bekannt. (AZ)