Frau kommt auf der B2 mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist es laut Polizei am Sonntag zu einem Unfall auf der B2 bei Westendorf gekommen. Dabei steifte eine 27-jährige Autofahrerin gegen 9.35 Uhr die Mittelleitplanke. Nach dem Gegensteuern verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer Wiese. Die 27-Jährige kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. (jah)
Westendorf
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden