Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

27-jährige Frau auf der B2 landet mit ihrem Auto bei Westendorf in einer Wiese

Westendorf

Frau kommt auf der B2 mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab

Erst streift sie die Mittelleitplanke, dann bricht das Auto nach rechts aus und landet in der Wiese. Das könnte laut Polizei der Grund für den Unfall sein
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Auf der Bundesstraße 2 bei Westendorf hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Dabei landete eine Frau mit ihrem Wagen in einer Wiese.
    Auf der Bundesstraße 2 bei Westendorf hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Dabei landete eine Frau mit ihrem Wagen in einer Wiese. Foto: Wenzel (Symbolbild)

    Wohl aus Unachtsamkeit ist es laut Polizei am Sonntag zu einem Unfall auf der B2 bei Westendorf gekommen. Dabei steifte eine 27-jährige Autofahrerin gegen 9.35 Uhr die Mittelleitplanke. Nach dem Gegensteuern verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer Wiese. Die 27-Jährige kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. (jah)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden