vor 21 Min.

28-Jährige erhält mitten in der Nacht in Ustersbach einen Schockanruf

Eine junge Frau wird kurz vor Mitternacht von einem Unbekannten angerufen. Der gaukelt ihr vor, ihre Bekannte sei schwer verletzt.

Einen riesigen Schrecken hat ein unbekannter Anrufer am Donnerstag einer 28-jährigen Frau in Ustersbach eingejagt. Die junge Frau wurde gegen 23.40 Uhr von einer männlichen Person angerufen, die ihre sagte, dass eine Bekannte von ihr schwer verletzt im „Klinikum München“ liegen würde. Es sähe nicht gut aus.

Die Telefonnummer der Frau hätten sie durch das Auslesen des Handys des Opfers erhalten. Durch geschicktes Befragen gelang es dem Anrufer, weitere Daten von der Frau zu bekommen. Vor allem die Erreichbarkeit möglicher Angehöriger des vermeintlichen Opfers hatte laut Polizei den Anrufer interessiert. Kurze Zeit später meldete sich der Unbekannte erneut bei der 28-Jährigen und gab an, dass er bei der angegebenen Rufnummer niemand erreicht hätte.

Das vermeintliche Opfer war wohlbehalten in der Arbeit

Dies kam der Frau dann aber doch verdächtig vor und sie versuchte die vermeintlich Verunglückte, bzw. ihre Angehörigen, selbst zu erreichen. Dabei stellte sie fest, dass das vermeintliche Opfer wohlbehalten in der Arbeit war. Was das genaue Ziel des Anrufers war, ist bisher nicht bekannt. Im Regelfall werden in solchen Fällen irgendwann Geldforderungen gestellt. (thia)

