vor 41 Min.

28-Jähriger demoliert Autos und bespuckt die Polizei

Ein 28-Jähriger hinterlässt in Stadtbergen eine Spur der Verwüstung. Der Schaden beträgt 11.000 Euro, verurteilt wird er aber wegen eines anderen Deliktes.

Von Brigitte Mellert

Aggressiv, unter Medikamenteneinfluss und betrunken: In diesem Zustand beschädigte ein 28-Jähriger im August vergangenen Jahres in Stadtbergen mehrere Autos. Damit nicht genug: Er beleidigte und bespuckte die gerufenen Polizeibeamten. Wegen Sachbeschädigung und tätlicher Beleidigung musste sich der junge Mann gestern vor Gericht verantworten. Dort zeigte sich: Der Angeklagte ist der Justiz bereits bekannt.

Richterin Ute Bernhard hatte Mühe, während der Verhandlung die vielen Vorstrafen des Angeklagten zu ordnen. 16 Eintragungen hat der 28-Jährige bereits. Unter anderem stand er in Köln, Leverkusen, Koblenz und Augsburg wegen Diebstahl, mehrfachen Betrugs und Sachbeschädigung vor Gericht. Als Grund nannte der Angeklagte psychische Probleme. Sie hätten ihn in die Alkoholsucht getrieben. 2014 war er der Liebe wegen nach Augsburg gezogen, doch die Ehe „ist inzwischen geschieden“, sagte der Angeklagte.

An dem Abend in Augsburg außer Kontrolle geraten

Er sei nie ganz in Augsburg angekommen und in ein tiefes Loch gestürzt. Außerdem leide er an Angst- und Panikattacken. In Verbindung mit einer langjährigen Krankheit und einer Kokainsucht sei er an dem besagten Abend in Augsburg außer Kontrolle geraten. „Unentschuldbar“, sagte er reuig. Nur habe er keinerlei Erinnerungen mehr an die Nacht. Mehrfach beteuerte er, sich bei den Polizeibeamten entschuldigen zu wollen. Er habe „sich völlig daneben benommen“.

Die vier Polizeibeamten hatte der 28-Jährige damals als „Drecksbullen“ und „Wichser“ bezeichnet. Bei seiner Festnahme war er so aggressiv, dass die Beamten ihn fesseln mussten. Auch während der Fahrt zur Arrestzelle hatte sich der Mann nicht beruhigt und in die Kopfstütze des Beifahrersitzes gebissen. Erschwerend kam hinzu, dass er den Beamten gegenüber nicht nur sehr aggressiv auftrat, sondern sich auch „renitent“ gegen die Belehrungen wehrte. Alle vier Beamten beschrieben den Angeklagten in der Tatnacht zwar als alkoholisiert, aber noch „steuerungsfähig“.

Eine Spur der Verwüstung hinterlassen

Der 28-Jährige hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen, als er im August vergangenen Jahres in Stadtbergen unterwegs war. An sieben Autos zerstörte er Spiegel, Seitentüren oder Scheibenwischer. Rund 11.000 Euro Schaden richtete der 28-Jährige in der besagten Nacht an. Zudem schmiss er Mülltonnen auf die Straße, wie die Polizeibeamten vor Gericht berichteten. Sein Verteidiger sah die Höhe des Sachschadens als zu hoch. Er sagte, dass sein Mandant „nicht so viele Autos beschädigt“ habe. Außerdem sah er es als schuldmindernd an, dass der 28-Jährige stark betrunken war.

Der Angeklagte wirkte während der Verhandlung am Amtsgericht Augsburg sichtlich mitgenommen. Er betonte, seit Haftbeginn in der JVA Gablingen in therapeutischer Behandlung zu sein, um seine Alkohol- und Drogensucht zu bekämpfen. Ein Schreiben der Anstalt bestätigte das. Auch bei der Drogenhilfe Schwaben hatte der Mann bereits Hilfe gesucht. Die Drogensucht trieb den Mann, der in den vergangenen Jahren von Gelegenheitsjobs lebte, in die Privatinsolvenz.

Richterin Ute Bernhard entschied sich, einen Teil der Anklage einzustellen, weil sie angesichts der Gesamtstrafe nicht ins Gewicht fallen. Sie verurteilte den 28-Jährigen nur wegen tätlicher Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Der 28-Jährige sitzt bereits eine mehrjährige Haftstrafe ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Themen Folgen