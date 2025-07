Unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs

Ein 28-Jähriger war am späten Sonntagabend auf einem E-Scooter in Stadtbergen unterwegs. In der Pferseer Straße stoppte ihn um 23.45 Uhr die Polizei für eine Kontrolle. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 28-Jährige ein drogentypisches Verhalten zeigte. Daraufhin unterbanden sie die Weiterfahrt und ordneten bei dem Mann eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen. (AZ)

