29-Jährige geht mitten auf der B2 spazieren

Die „stade Zeit“ ist bei der Polizei in Gersthofen noch nicht in Sicht.

Auch am Wochenende ist von der „staden Zeit“ bei der Polizei noch nichts zu spüren. In einem Fall wird eine gerettete Frau sogar handgreiflich.

Von Matthias Schalla

Die „stade Zeit“ ist bei der Polizei in Gersthofen noch nicht in Sicht. Sie musste am Wochenende neben zahlreichen weiteren Einsätzen zu zwei ungewöhnlichen Vorfällen auf der B2 ausrücken. In einem Fall wurden sie sogar körperlich angegangen.

Vorfall I Zunächst sah es für die Polizisten wie ein ganz gewöhnlicher Unfall aus. Ab Samstagabend war fegen 18.30 Uhr auf der B 2 ein Fahrzeug kurz vor der Ausfahrt Nordendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die beiden Insassen bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Dabei handelte es sich um einen 61-jährigen und einen 28-jährigen Mann. Allerdings konnte bei der Unfallaufnahme nicht geklärt werden, wer das Fahrzeug gesteuert und den Unfall verursacht hatte. Da nach Auskunft der Polizei in dem Fahrzeug Drogen und einige leere Alkoholflaschen aufgefunden wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg bei beiden Personen eine Blutentnahme an. Der Gesamtschaden am Auto beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Vorfall II Autofahrer haben am Sonntag gegen 15.15 Uhr die Inspektion in Gersthofen telefonisch informiert, dass auf der Bundesstraße eine Frau zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs ist. Gesichtet wurde sie bei Erlingen, als sie in Richtung Donauwörth marschierte. Tatsächlich konnte kurz nach der Alarmierung die Frau auf der B2 gefunden werden. Die Polizei fuhr daraufhin mit der leichtsinnigen Fußgängerin von der B2 herunter und wollte ihre Identität feststellen. Dies war aber nicht möglich, da sich die Frau vehement wehrte und mit den Füßen nach einer Beamtin trat.

Frau droht damit, die Polizisten umzubringen

Dies war jedoch noch nicht alles. Die Spaziergängerin beschimpfte zudem die Polizei mit wüsten Ausdrücken und drohte sogar, sie umzubringen. Nach Auskunft der Polizei handelte es sich bei der Randaliererin um eine 29-jährige Frau. Auf sie warten nun gleich mehrere Anzeigen.

Auf körperliche Angriffe und wüste Beleidigungen werden die Polizisten bereits bei ihrer Ausbildung vorbereitet. Unter dem Stichwort „Einsatztaktiktraining“ lernen die Polizeischüler beispielsweise bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn, sich auf unterschiedliche Sezen im Alltag einzustellen. „Die Sprache ist dabei das wichtigste Werkzeug“, sagt Ausbildungsleiter Jürgen Harle.

Fruchten Gespräche nicht, müssen die Polizisten zu physischen Mitteln greifen. Und die Ansprüche werden in den kommenden Jahren sicher nicht weniger, so Harle. Derzeit lernen die Schüler 50 bis 100 verschiedene Einsatzszenarien kennen, die die Wirklichkeit bestmöglich abbilden sollen. (mit adi)

