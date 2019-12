vor 37 Min.

29 Jahre lang leitete er die Geschicke „seiner“ Schule

Karl Bartl ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. In seine Ära sind wichtige Entscheidungen gefallen

Von Rosmarie Gumpp

Vor wenigen Wochen feierte er noch einen runden Geburtstag. Karl Bartl wurde am 12. Oktober 80 Jahre alt. Jetzt ist der frühere Schulleiter nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Seit 1969 unterrichtete Bartl an der früheren Hauptschule Meitingen, seit 2011 an der Mittelschule. 1975 wurde er zum Schulleiter ernannt. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2004 war er für die Geschicke der Hauptschule Meitingen verantwortlich. Insgesamt 29 Jahre lang. Karl Bartl galt damals bei seiner Ernennung als jüngster Rektor Schwabens. Und in seine berufliche Ära sind wichtige Entscheidungen gefallen. Das Schuljahr 1980/81 markierte den Beginn der Partnerschaft und des Schüleraustausches mit dem Collège Privé Antoine de Saint-Exupéry in Pouzauges in Frankreich. Mit seinem französischen Kollegen Rektor Léon Jauzelon rief Bartl diese Schulpartnerschaft ins Leben.

Karl Bartl war unzählige Male mit seinen Schülern in Frankreich gewesen und konnte so dazu beitragen, dass sich die Menschen näher kennen und verstehen lernten. In seine aktive Zeit als Schulleiter fielen auch das Anlegen eines Schulgartens und das Ausheben eines Teiches im Schulgarten. Sogar die Osterferien hatten die fleißigen Teichbauer geopfert, um den kleinen See anzulegen.

Im Jahre 1991 investierte der Hauptschulverband 80000 Mark für die Neueinrichtung eines mit Computern bestückten Maschinenschreibraumes. Zwölf Arbeitsplätze und ein Lehrerarbeitsplatz mit zentralem Drucker wurden ausgestattet. Auch der Bau der Sportanlage im Süden des Schulgeländes fiel in seine Zeit als Schulleiter. Von seinem Rektorat aus konnte Bartl dem erfolgreichen sportlichen Geschehen immer wieder auch zuschauen.

Als Schulleiter war er stets offen, was das Weiterkommen seiner Schüler betraf. So wurde im Schuljahr 1999/2000 der Mittlere-Reife-Zug an der damaligen Hauptschule Meitingen eingeführt. Mit dem M-Konzept sollen begabte Schüler gefördert und gezielt ab der 7. Jahrgangsstufe auf der Grundlage eines erhöhten Anforderungsniveaus auf den Abschluss der Mittleren Reife vorbereitet werden. Bis zum heutigen Tage erzielt der M-Zuges bayernweit hervorragende Leistungen, angeleitet von einer motivierten Lehrermannschaft.

Zusammen mit seinem Konrektor Bernhard Berchtenbreiter schaffte es Bartl, dass mit dem Schuljahr 2004/2005 auch eine Praxisklasse eingerichtet wurde. Ihr Ziel ist es bis heute, Schülern mit Lern- und Leistungsdefiziten den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Die Einführung dieser Klasse konnte Karl Bartl dann bereits als interessierter Pensionär verfolgen.

Im Juli 2004 wurde er in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Hauptschule Meitingen zu einer attraktiven Schule mit M-Konzept, Schulsozialarbeit und vielen anderen Projekten, die zur Bereicherung des Schullebens beitrugen. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst widmete sich Bartl noch intensiver dem französischen Schüleraustausch. Seit dem Jahre 2004 gehörte er dem Partnerschaftskomitee an. Gerne besuchte er die Veranstaltungen der französischen Gäste in der Schule oder führte französische Schüler durch Meitingen. In den vergangenen Jahren war Karl Bartl auch Mitorganisator der „Deutsch-französischen Geschichtsfahrten“. Im September dieses Jahres war er noch im Elsass dabei.

Seine Freunde behalten ihn als offenen und herzlichen Menschen in Erinnerung, der sich nie in den Vordergrund drängen wollte. Er war einfach da. (Foto: Hermann Unger)

