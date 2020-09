vor 54 Min.

29-jähriger Nordendorfer geht mit Messer auf Mitbewohner los

Ein stark alkoholisierter 29-Jähriger greift seinen Mitbewohner in Nordendorf mit einem Messer an. Die Polizei nimmt den Mann vorläufig fest.

Ein 29-Jähriger ist mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgegangen. Laut Polizei war der Mann am frühen Samstagmorgen stark alkoholisiert nach Hause in seine Wohnung in Nordendorf gekommen. Dort weckte er seinen 33-jährigen Mitbewohner auf. Offenbar gerieten die beiden in Streit. Dann soll der 29-Jährige mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgegangen, diesen aber verfehlt haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (kinp)

Themen folgen