30 Jahre Weihnachtsmarkt in Welden: Wie sich der Markt verändert hat

Den Weihnachtsmarkt in der Gemeinde gibt es mittlerweile seit 30 Jahren. Mit der Zeit hat sich einiges verändert, doch alte Traditionen bestehen bis heute.

Von Michaela Krämer

Bald ist es wieder so weit: Überall glitzert und funkelt es. Es duftet nach Kerzen, nach Glühwein und Feuertopf und Bratwurst. Im Hintergrund spielt die Musik Weihnachtslieder. Die Leute stehen beieinander, sind fröhlich: Es ist wieder Weihnachtsmarkt in Welden. Doch war es früher auch schon so?

In seinen Anfängen war der Weldener Weihnachtsmarkt der einzige in der Region. Zwischen Wertingen und Augsburg gab keinen einzigen weihnachtlichen Markt. Durch großes Engagement der Organisatoren und dem heimeligen Ambiente im Ort ist er zum Anlaufpunkt für viele aus den Nachbargemeinden geworden. Heute ist es ein großes Event für ganz Welden und nicht mehr wegzudenken.

Von Anfang an war Alexandra Eser als Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Attraktives Welden dabei und hat mit viel Herzblut und Einsatz gemeinsam mit den Gewerbetreibenden aus dem Ort einen Markt aus der Taufe gehoben. Entstanden ist die Idee dazu mit dem langen verkaufsoffenen Donnerstag.

Die Fotos zeigen den Weldener Weihnachtsmarkt in den ersten Jahren. Schon damals gab es rund 20 Stände auf dem Markt. Seither hat sich dennoch einiges getan. Bild: Alexander Eser

Von Anfang an gab es eine lebendige Krippe

„Anfangs wurde Holzschnitzereien, Kissenbezüge, Tiroler Filzlatschen, Christbäume angeboten – Würstel und Glühwein sowieso“, erinnert sich die Gründungsmutter. Die Resonanz war groß: Denn schon von Beginn an waren 20 Stände auf dem Areal der Grund- und Mittelschule zu sehen. Heute wird der Markt von Vereinen, Ehrenamtlichen und Hobbykünstlern betrieben. Was den Weihnachtsmarkt von vielen anderen unterscheidet: Er wurde schon immer von Bürgern für Bürger gemacht. Und die Macher haben schon immer auf Künstler und Handwerker der Region und deren Qualität gesetzt. Von Anfang an gab es eine lebendige Krippe mit kleinen Schafen. Josef und Maria wurden von zwei Schülern dargestellt. Für die Hütten mussten die Standler keine Gebühr bezahlen. Das ist bis heute so geblieben. Nur diejenigen, die fürs leibliche Wohl zuständig sind, zahlen eine Gebühr. Die Familien und Gäste lieben den „handgemachten“ Adventsmarkt, der 1989 klein begonnen hatte. „Schon immer war der Glühweinstand ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt“, erinnert sich Alexandra Eser. Nach und nach wurde das Angebot durch weihnachtliche Gestecke und andere hübsche Dekosachen erweitert.

Große Unterstützung gab es vom Markt Welden, dem Bürgermeister Peter Bergmeir und den Gemeinderäten. Und natürlich werden die Mitarbeiter vom Bauhof und Hausmeister Werner Kraus lobend hervorgehoben, ohne die der Weihnachtsmarkt nicht denkbar wäre. Einige der Gründungsmitglieder sind heute nach wie vor noch aktiv dabei. Es ist halt ein eingespieltes Team.

Was heuer auf dem Weihnachtsmarkt in Welden geboten ist

Und lustig ging es früher auch noch zu: Jeden Samstag hatten die Organisatoren eine sogenannte Standwache abgehalten. „Die ging meist bis in die Morgenstunden. Wir wollten gar nicht mehr nach Hause gehen.“ Ja, damals waren sie noch jung und pfiffig und hatten am nächsten Tag lediglich kleine Augen.

Für das 30-jährige Bestehen haben sich die Macher mit Andreas Däubler, der 2006 den Vorsitz der AAW übernommen hat, für den Weldener Christkindlsmarkt einiges einfallen lassen: Besonders großen Wert haben sie diesmal auf kulinarische Schmankerl gelegt. Die Partnergemeinde Nove Straseci wird mit einem eigenen Stand und einer Tanzgruppe den Christkindlsmarkt verzaubern. Ein ganz besonderes Highlight ist die Ausstellung der Modelleisenbahn des Holzwinkler Modell-Bahn-Clubs. Natürlich darf die weihnachtliche Musik nicht fehlen, und viele kleine Überraschungen warten auf noch die Besucher.

„Was wir jetzt noch brauchen, sind null bis fünf Grad und keinen Regen“, wünschen sich Andreas Däubler, Alexandra Eser und Silke Schreier.

Der Weihnachtsmarkt in Welden hat am kommenden Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

