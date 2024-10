Eine Frau stellte am Sonntag gegen 19.30 Uhr ihr Auto in einer Tiefgarage an der Gustav-Mahler-Straße in Neusäß ab. Als sie gegen 23.40 Uhr wieder zum Auto kam, sah sie laut Polizei ringsum Kratzer. Der Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. (diba)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tiefgarage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis