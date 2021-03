vor 32 Min.

31-Jährige stößt in Diedorf bei Rückwärtsfahren mit anderem Pkw zusammen

In Diedorf stießen zwei Autos zusammen.

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Schwarzachstraße in Diedorf.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 16 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin rückwärts die Schwarzbachstraße. Gleichzeitig kam ein 25-jähriger Pkw-Fahrer von der Brunnenstraße und bog an der Einmündung nach rechts in die Schwarzbachstraße ab. Die beiden Autos stießen zusammen.

Auto des 25-Jährigen erheblich beschädigt

Am Pkw der 31-Jährigen wurde nur die hintere Stoßstange beschädigt (Schaden ca. 500 Euro), aber am Auto des 25-Jährigen wurden die Türe, Kotflügel und Stoßstange beschädigt und der Schaden beträgt rund 4000 Euro. (dav)

Lesen Sie dazu auch:

Unfall: Paketfahrer übersieht Gartenmauer in Biburg

Schüler werden am Bahnhof in Diedorf Zeugen eines Unglücks

Themen folgen