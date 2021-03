11:25 Uhr

31-Jähriger verletzt sich bei Ladearbeiten in Gessertshausen

Nicht aufgepasst hat ein 31-jähriger Arbeiter am Montag in einem Betrieb in Gessertshausen. Dabei wurde sein Finger so stark eingequetscht, dass die Helfer vom Schlimmsten ausgingen.

Der Mann wollte laut Polizei gegen 15 Uhr mit einem Gabelstapler eine "Ameise" über eine etwa 20 Zentimeter hohe Stufe in einen Container heben. Um das Gerät auszubalancieren, hielt sie der 31-Jährige fest. Allerdings an einer Stelle, an der sich die beweglichen Rollen der Ameise befinden. Diese bewegten sich beim Absenken des Gerätes und quetschten einen Finger des Arbeiters ein. Zunächst wurde vermutet, dass er den kompletten Finger verloren hatte. Zum Glück stellte sich später heraus, dass es wohl doch nur leichte bis mittelschwere Verletzungen waren. Der 31-jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. (thia)

