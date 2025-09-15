Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

32-Jähriger wird in Neusäß brutal niedergeschlagen

Neusäß

Junge Männer schlagen 32-Jährigen in Neusäß nieder

Ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 32-Jährigen vor dem Neusässer Volksfest eskaliert. Das Opfer muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.
    • |
    • |
    • |
    Ein Streit vor dem Neusässer Volksfest ist offenbar völlig eskaliert.
    Ein Streit vor dem Neusässer Volksfest ist offenbar völlig eskaliert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Streit vor dem Neusässer Volksfest ist offenbar völlig eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 32-Jähriger mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er und ein 18-Jähriger gerieten dem Bericht der beamten zufolge am Freitag kurz vor Mitternacht vor dem Volksfestgelände in Streit. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts eskalierte die Situation.

    Der 18-Jährige und dessen drei Kumpels gingen auf den 32-Jährigen los und schlugen ihn, berichtet die Polizei. Bereits am Boden liegend, trat der 18-Jährige dann noch mit seinen Füßen gegen den Körper des Opfers. Eintreffende Streifen der Polizei fanden den 32-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und eines Schädel-Hirn-Traumas wurde er ins Uniklinikum eingeliefert. Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden