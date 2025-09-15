Junge Männer schlagen 32-Jährigen in Neusäß nieder

Ein Streit vor dem Neusässer Volksfest ist offenbar völlig eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 32-Jähriger mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er und ein 18-Jähriger gerieten dem Bericht der beamten zufolge am Freitag kurz vor Mitternacht vor dem Volksfestgelände in Streit. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts eskalierte die Situation.

Der 18-Jährige und dessen drei Kumpels gingen auf den 32-Jährigen los und schlugen ihn, berichtet die Polizei. Bereits am Boden liegend, trat der 18-Jährige dann noch mit seinen Füßen gegen den Körper des Opfers. Eintreffende Streifen der Polizei fanden den 32-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und eines Schädel-Hirn-Traumas wurde er ins Uniklinikum eingeliefert. Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (kinp)