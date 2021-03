vor 47 Min.

33-Jähriger kriegt in Gabelbach die Kurve nicht

Nicht die Kurve gekriegt hat ein 33-Jähriger am Freitag in Gabelbach.

In einer Rechtskurve gerät der Mann mit seinem Toyota zu weit nach links. Dort kommt ihm ein 22-jähriger Ford-Fahrer entgegen.

Nicht die Kurve gekriegt hat ein 33-Jähriger am Freitag in Gabelbach. Der Toyota-Fahrer war laut Polizei um 8.30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs und geriet in einer Rechtskurve zu weit nach links.

Im Kurvenbereich kollidierte der 33-Jährige mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Ford-Fahrer. Bei der Streifkollision der jeweils linken Fahrzeugseiten entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (thia)

Themen folgen