00:31 Uhr

33000 Masken für Pflegepersonal

Enttäuschung beim Landrat über eine Stoffrolle aus München

Die Beschaffung von Masken zum Schutz der Belegschaft und Bewohner in sozialen Einrichtungen zählt Landrat Sailer zu den vordringlichen Aufgaben. Am Mittwoch lieferte das Landratsamt insgesamt 33000 medizinische Mund-Nasenschutz-Masken an Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis Augsburg. Weitere sollen folgen.

Große Hoffnungen hatte der Landkreis in die Lieferung der angekündigten Stoffrollen von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gesetzt. Bislang sei davon eine Rolle im Landratsamt Augsburg eingetroffen – von der Qualität habe man sich jedoch mehr erhofft, so der Landrat.

Der Grund: Die Stoffe eigneten sich lediglich zum Vernähen von Einmal-Masken und nicht, wie erhofft, für Mehrweg-Masken, die bei 90 Grad Celsius gewaschen und dann wiederverwendet werden können. „Wir müssen nun umdenken und Wege finden, anderweitig an Material zu kommen, das den Kriterien für eine Mehrfachnutzung entspricht“, erläutert der Landrat. Mit der Beschaffung dieser Stoffe hätten die Mitarbeiter der Behörde bereits begonnen, jedoch habe man die Stoffe aus München gedanklich hinzugezählt.

Gemeinsam mit den Kommunen des Landkreises möchte Landrat Martin Sailer dafür sorgen, dass alle Bürger mit Mehrfach-Schutzmasken ausgestattet werden.

Derzeit werde für den Landkreis ein Konzept erarbeitet, in das auch freiwilligen Näher und Näherinnen eingebunden werden können, die Interesse daran haben, ihre Masken der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. (AL)

Themen folgen