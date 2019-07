00:32 Uhr

337902 Kilometer fürs Klima radeln

Eine Kommune hatte mit Abstand die Nase vorn

Das Fahrrad als klimafreundliches Fortbewegungsmittel wird eine immer beliebtere Alternative zum Auto. Vom 20. Mai bis 9. Juni nahmen im Landkreis sieben Kommunen an der internationalen Aktion „Stadtradeln“ und zehn Schulen am zeitgleich stattfindenden Pilotprojekt „Schulradeln“teil und traten drei Wochen lang in die Pedalen. 337902 Kilometer zeigte am Ende der Tacho, doppelt so viel wie im Vorjahr. Einen großen Anteil daran hatten die Schüler, die mit 222 469 Kilometern die größte Strecke auf dem Rad zurücklegten. Eine Schule war besonders fleißig.

Sieben Kommunen waren dabei: Adelsried (6834 Kilometer), Gablingen (6790), Gersthofen (98871), Neusäß (24348), Stadtbergen (26038) sowie Zusmarshausen (19253) und Königsbrunn. Letztere Kommune hat mit 98871 Kilometern die Nase vorn – auch dank 640 Schülern des Gymnasiums Königsbrunn, die alleine 71330 Kilometer radelten. Nicht weniger fleißig waren die Schüler der Leonhard-Wagner Realschule in Schwabmünchen mit 41100 Kilometern und der Dr.-Max-Josef-Metzger Realschule Meitingen mit 37810 Kilometern.

Weitere Schulen waren unter anderem das Paul-Klee-Gymnasium und die Realschulen in Meitingen und Neusäß. Der bayernweite Auftakt des Stadtradelns fand zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen im Landkreis statt. In ganz Bayern nehmen fast 70 Kommunen teil mit dem Ziel, den Radverkehr zu fördern. Im November steht fest, welchen Platz der Landkreis bei der Aktion erreicht hat. (mells)

