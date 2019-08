vor 37 Min.

34-Jähriger schießt mit Pfeilen auf Männer – Polizei spricht von Zufallsopfern

Ein Mann schießt in Nordendorf auf zwei Menschen. Sie werden schwer verletzt - und sind vom Tatverdächtigen offenbar zufällig ausgewählt worden.

Nach der Pfeilattacke in Nordendorf (Landkreis Augsburg) hat die Polizei neue Erkenntnisse gesammelt. Wie die Beamten am Mittwochmittag mitteilten, soll es sich bei den zwei angeschossenen Männern um Zufallsopfer handeln.

Ein Opfer, ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, soll sich zur Tatzeit mit seinem Sattelschlepper in der Raiffeisenstraße aufgehalten haben. Das zweite Opfer, ein 39-Jähriger, befand sich laut Polizei ebenfalls zufällig mit seinem Kleintransporter vor Ort.

Auch zur Tatwaffe gibt es Neuigkeiten. "Bei der Abschusseinrichtung handelt es sich um ein gewehrähnliches, auf Druckluft basierendes Abschussgerät für Pfeile", teilte die Polizei mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht.

Männer in Nordendorf mit Pfeilen beschossen: Opfer nicht in Lebensgefahr

Bei der Attacke am Dienstagmittag hatte ein 34-jähriger Anwohner mit Pfeilen auf zwei Männer geschossen. Das jüngere Opfer, ein 39-Jähriger, erlitt durch einen Treffer schwere Verletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Augsburger Krankenhaus gebracht. Der Zweite, ein 47-jähriger Mann, wurde von einem Pfeil am Oberkörper getroffen und schwerst verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden.

Von diesem Balkon aus wurde wohl geschossen. Die Polizei untersucht ihn auf Spuren. Bild: Marcus Merk

Beide Opfer befinden sich in ärztlicher Behandlung, aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Pfeil-Attacke in Nordendorf: Tatverdächtiger schweigt

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung fest und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Mann, schweigt zu dem Vorfall.

Der Tatort in Nordendorf: Ein Mann hat hier mit Pfeilen auf Menschen geschossen. Bild: Marcus Merk

"Wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden und aus welchem Grund ist ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Frage inwieweit der Beschuldigte in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt war", teilte die Polizei mit.

Der 34-Jährige wird am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entscheidet darüber, ob Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen gegen den Mann erlassen wird. (AZ)