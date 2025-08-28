3497 Einsätze der Polizei: Das sind die häufigsten Straftaten in Gersthofen

Im Schnitt rückt die Polizei jeden Tag zu mehr als neun Einsätzen in Gersthofen aus. Was sagt das über die Sicherheit in der Stadt mit mehr als 23.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus? Für sich genommen wenig. Ein größeres Bild ergibt sich aber beim Blick in den aktuellen Sicherheitsbericht für die Stadt Gersthofen. Alexander Fitz, Polizeihauptkommissar in Gersthofen, meint: „Es gibt nichts, bei dem wir uns wirklich Sorgen machen müssten.“ Grundsätzlich sei die Stadt sicher. Doch es gibt einige Entwicklungen, die aus der Statistik hervorgehen. Besonders eine Zahl überrascht auf den ersten Blick.

Mehr als 400 Einsätze wegen Verkehrsunfällen in Gersthofen

Insgesamt rückte die Polizei im vergangenen Jahr zu 3497 Einsätzen in Gersthofen aus, oft zu Verkehrsunfällen. Bei den meisten (402 Fälle) blieb es bei Sachschaden; 80 Menschen wurden 2024 bei Verkehrsunfällen verletzt, tödliche Unfälle gab es zum Glück nicht. Weitere Gründe für die Einsätze der Polizei sind in der Rangliste dann noch Ruhestörungen, Streits oder hilflose Personen. Aus dem Sicherheitsbericht geht auch hervor, dass längst nicht alle Einsätze tatsächlich zu Ermittlungen wegen einer Straftat führen. Insgesamt meldet die Polizei für das vergangene Jahr nämlich nur 1130 Straftaten in Gersthofen. Das sind in etwa so viele wie im vergangenen Jahr (1063 Straftaten) und weniger als vor zehn Jahren (1250 Straftaten). Die Aufklärungsquote aller in Gersthofen gemeldeten Straftaten lag im vergangenen Jahr bei 63,5 Prozent.

Insgesamt meldet die Polizei für das vergangene Jahr 1130 Straftaten in Gersthofen. Foto: Polizei Gersthofen

Ranglisten dieser Art werden anhand der Gesamtzahl aller erfassten Straftaten erstellt; man kann infrage stellen, ob dieser Wert etwas über die Sicherheitslage in einer Stadt aussagt. Einige der aufgelisteten Delikte beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Menschen in einer Stadt aber besonders. Polizeihauptkommissar Alexander Fitz hat sie in seiner Präsentation deshalb herausgestellt:

Diese Straftaten beschäftigen die Polizei in Gersthofen

Gewaltkriminalität: Zur Gewaltkriminalität gehören gravierende Delikte wie Totschlag, Raub, gefährliche Körperverletzung und auch Mord. Blickt man auf die Statistik, lässt die auf den ersten Blick hohe Anzahl an Morden im Jahr 2023 in Gersthofen aufhorchen. Dort werden nämlich sechs Fälle aufgeführt. Tatsächlich gab es in Gersthofen im Jahr 2023, wie auch im Jahr 2024, keinen Mord. „Die Zahl geht auf den Steinewerfer an der B2 zurück“, erklärt Polizist Alexander Fitz. Wie berichtet, hatte ein Lkw-Fahrer monatelang Steine von Brücken entlang der B2 und der B17 geworfen. Die Polizei ermittelte deshalb wegen versuchten Mordes. Weil sechs der Fälle in Gersthofen registriert wurden, tauchen sie im Sicherheitsbericht für die Stadt in der Kategorie Mord auf. Tatsächlich wurde der Steinewerfer im vergangenen Jahr aber wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.

Insgesamt vermeldet die Polizei für das Jahr 2024 exakt 56 Fälle von Gewaltkriminalität in Gersthofen. Die allermeisten (45 Fälle) waren gefährliche oder schwere Körperverletzungen. Daneben meldet die Polizei drei Ermittlungen wegen Vergewaltigung bzw. sexueller Nötigung oder Übergriffen und sieben Fälle von Raub. Für Aufsehen sorgte ein Raubüberfall im vergangenen November. Wie berichtet, bedrohte ein vermummter Mann eine Frau in einem Wettbüro und raubte mehrere tausend Euro.

Straßenkriminalität: Als „Straßenkriminalität“ bezeichnet die Polizei grob gesagt Straftaten, die in der Öffentlichkeit stattfinden, also etwa Raubdelikte, Diebstähle, Körperverletzungen. In Gersthofen ist die ANzahl dieser Delikte im vergangenen um mehr als 23 Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen ausgedrückt stieg die Anzahl von 169 vor zwei Jahren auf 208 im Jahr 2024. Am deutlichsten stieg die Anzahl der Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Den täglichen Berichten der Gersthofer Polizei zufolge, dürfte es darunter viele Fälle von Autokratzern geben.

Diebstahl: Wenn Fahrräder, Autos oder Handtaschen gestohlen werden, wird das Sicherheitsgefühl besonders beeinflusst. Und tatsächlich stieg die Anzahl an Diebstählen in Gersthofen im vergangenen Jahr merkbar an. 322 Fälle meldet die Polizei in der Stadt. Das sind rund 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor und auch mehr als in den vergangenen fünf Jahren. Der Trend lässt sich auch andernorts feststellen. „Jede vierte Straftat im Bereich der Polizei Schwaben Nord ist ein Diebstahl“, erklärt Polizist Alexander Fitz. Um dem entgegenzuwirken, setzen er und seine Kollegen auf ein neues Konzept. Gezielt wurde mit Ladeninhabern gesprochen und es kam zu mehr Durchsuchungen von Verdächtigen, berichtet der Polizist. Insgesamt stieg die Anzahl an Diebstählen zwar dennoch, die Anzahl an Ladendiebstählen konnte im Vergleich zum Vorjahr aber um knapp 43 Prozent verringert werden. Nicht verhindert werden konnte ein deutlicher Anstieg an Fahrraddiebstählen und Diebstählen aus Automaten.

63,5 Prozent der Straftaten in Gersthofen konnten aufgeklärt werden

Die Aufklärungsquote aller in Gersthofen gemeldeten Straftaten lag im vergangenen Jahr bei 63,5 Prozent. Die Quote ist damit etwas geringer als der gesamtbayerische Durchschnitt (64,9 Prozent). Im Landkreis Augsburg konnten insgesamt 66 Prozent der rund 7000 Straftaten aufgeklärt werden.