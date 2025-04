Zum 35. Jubiläum der Partnerschaft geht‘s nach Olbernhau

Anlässlich des 35. Jubiläums der Partnerschaft zwischen Stadtbergen und Olbernhau im Erzgebirge plant der Partnerschaftverein Stadtbergen zusammen mit dem Musikverein Leitershofen Anfang Mai eine dreitägige Fahrt nach Olbernhau. Los geht es am Freitag, 2. Mai, um 8 Uhr am Eingang von E+L in Leitershofen und um 8.30 Uhr am Sportzentrum in Stadtbergen.

Der Bus fährt mit einem Zwischenstopp fürs Mittagessen in Bayreutho weiter nach Olbernhau, wo die Delegation vom örtlichen Bürgermeister empfangen werden soll. Am Samstag, 3. Mai, findet der Festakt zum Jubiläum der Partnerschaft statt und es stehen ein Besuch des Museums und des Volksmusikfestes auf dem Programm. Am Sonntag, 4. Mai, geht es über Nürnberg zurück nach Stadtbergen, wo die ausflügler gegen 17 Uhr erwartet werden.

Die Kosten für die Fahrt, das Mittagessen, den Eintritt ins Museum und zum Volksmusikfest betragen 95 Euro. Kosten für die Übernachtung sind vor Ort seperat zu begleichen. Mitglieder des Partnerschaftsvereins und interessierte Bürger werden gebeten, sich verbindlich bis 15. April per E-Mail für die Fahrt anzumelden bei info@pave-stadtbergen.de. (AZ)