vor 37 Min.

38-Jährige beschädigt Zapfsäule an Tankstelle in Zusmarshausen und fährt davon

Vermutlich packt die Frau ihr schlechtes Gewissen, denn sie meldet sich bei der Polizei. Die stellt fest, dass die 38-Jährige gar keinen Führerschein hat.

Die Pächterin einer Tankstelle in Zusmarshausen erstattete am Sonntagvormittag Anzeige wegen Unfallflucht. Über Nacht wurde eine der Zapfsäulen angefahren und beschädigt, berichtet die Polizei. Bei Sichtung der Videoaufnahmen war zu erkennen, dass eine Autofahrerin in der Nacht mit ihrem Fahrzeug die Tankstelle aufsuchte, um dieses an der Kartenzapfsäule zu betanken. Da die Fahrerin aber keine EC-Karte in die Zapfsäule steckte, konnte nicht getankt werden. Die Frau setzte sich offenbar in ihren Wagen und fuhr einfach los.

Tankstutzen und Tankdeckel abgerissen

Da jedoch der Tankstutzen noch im Fahrzeug steckte, riss sie diesen und auch den Tankdeckel des Autos beim Losfahren ab. Später meldete sich die Frau telefonisch bei der Polizei und gab die Tat zu. Allerdings war die Frau bei dem Anruf immer noch sehr aufgeregt. Ihre Angaben seien sehr wirr gewesen, berichtet die Polizei. Ohne ihre Personalien anzugeben, legte die Frau auf.

Die 38-Jährige hatte keinen Führerschein

Über eine Recherche ihrer Handynummer konnte die 38-jährige Pkw-Fahrerin dennoch ermittelt werden. Bei weiteren Recherchen konnte laut Polizei festgestellt werden, dass die Frau keinen Führerschein mehr hat. Dieser wurde ihr Ende März wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogfen. Der Sachschaden an der Zapfsäule liegt bei rund 200 Euro, der Schaden am Wagen wird auf etwa 100 beziffert. (kinp)

