38-Jährige fährt Schlangenlinien und muss in den Arrest

Die Frau fällt am Sonntag anderen Autofahrern bei Horgau auf. Als eine Polizeistreife sie anhält, müssen die Beamten hart durchgreifen.

Die Nacht im Polizeiarrest verbracht hat eine 38-jährige Autofahrerin, die am Sonntag gegen 22.40 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen war: Die Frau fuhr auf der Staatsstraße 2510 von Auerbach in Richtung Horgau in Schlangenlinien. Eine Zusmarshauser Polizeistreife hielt die 38-Jährige im Ortsbereich Horgauergreut an und kontrollierte sie. Bei einem Alkoholtest stellte sich ein Wert von 2,2 Promille heraus.

Laut Polizei habe sich die Frau „äußerst unkooperativ“ gezeigt und angekündigt, am nächsten Morgen trotz des sichergestellten Führerscheins und dem Restalkohol mit einem Zweitschlüssel wieder ins Auto zu steigen, um dann in die Arbeit zu fahren. Die Folge: Die Beamten ordneten einen Sicherheitsgewahrsam an. Die 38-Jährige wurde in den Arrest des Polizeipräsidiums in Augsburg gebracht. Bei der Fahrt beleidigte sie auch noch die eingesetzten Beamten mit drastischen Schimpfwörtern.

Streit auf B 17: Autofahrer schlägt zu

Zwei Autofahrer gerieten Sonntagmittag massiv aneinander: Ein 26-Jähriger in einem Hyundai wollte auf die B 17 auffahren und scherte dabei offenbar etwas knapp vor einem 33-jährigen Opel Vivaro-Fahrer ein. Dieser fühlte sich dadurch offenbar gestört – er drückte sein Missfallen durch Hupen aus. Der Hyundai-Fahrer reagierte daraufhin mit dem ausgestreckten Mittelfinger, was den Opel-Fahrer derart in Rage brachte, dass er einen Getränkebecher auf das Auto seines Kontrahenten warf. An der nächsten Ausfahrt fuhren dann beide ab und hielten in der Panzerstraße in Stadtbergen an. Nach Angaben des 26-Jährigen kam der Opel-Fahrer auf ihn zu, schlug ihm durch das geöffnete Fenster ins Gesicht und würgte ihn. Verkehrsteilnehmer, die die beiden Autofahrer im Bereich der Panzerstraße (aber auch schon auf der B 17) wahrgenommen hatten, sollen sich jetzt bei der PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/3232610 melden.

Zusmarshausen: Hund beißt 13-jährigen Mountainbiker in die Wade

In die rechte Wade gebissen hat ein Hund einen 13-jährigen Mountainbiker, der im Waldstück „Am Wasserberg“ bei Zusmarshausen unterwegs war. Der Hund lief auf den Buben zu und bellte ihn an. Der Mountainbiker stieg vorsorglich vom Fahrrad. Die hinzukommende Hundehalterin reagierte zu spät – der Hund hatte bereits zugepackt. Die Frau wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der 13-Jährige wurde anschließend in der Uniklinik behandelt.

Welden-Reutern: Polizei sucht nach einem Kabelmarder

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an einem frei stehenden Einfamilienhaus im „Hohen Weg“ in Welden-Reutern zu schaffen macht. Dort gab es sei Ende des vergangenen Jahres immer wieder Sachbeschädigungen. Die jüngste wurde am vergangenen Mittwoch bekannt. Der unbekannte Täter hat unter anderem Kabel der Satellitenschüssel durchtrennt, eine Markise zerschnitten sowie das elektrische Garagentor beschädigt und Teile entwendet. Auch an einem Rasenmäher wurden die Kabel durchtrennt. Der Schaden summiert sich zwischenzeitlich auf über 1000 Euro. Zeugenhinweise zu verdächtiget Wahrnehmungen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900.

Unterschöneberg: Unbekannter fährt grünen Audi 80 an

Während eines Fußballturniers wurde am Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Schulstraße in Unterschöneberg ein geparkter grünfarbener Audi 80 angefahren. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.(mcz)

