Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

40 Jahre AVV: Die Entwicklung des Nahverkehrs im Raum Augsburg

Landkreis Augsburg

40 Jahre AVV: Im Süden des Landkreises ging's los

Zurückgeblättert: Was der neu gegründete Verbund für Fahrgäste damals bedeutete.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    So wurde vor 40 Jahren über den neuen AVV berichtet.
    So wurde vor 40 Jahren über den neuen AVV berichtet. Foto: Repro Czysz

    Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren nahm die Geschichte des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds ihren Lauf: Ende September 1985 startete der erste Verbundbetrieb im Raum Schwabmünchen/Königsbrunn. Mitarbeiter des neu gegründeten AVV überraschten Fahrgäste damals mit frischen Brezen. Die gingen weg wie warme Semmeln - die Pendler freuten sich frühmorgens an den Bahnhöfen in Bobingen und Schwabmünchen über das kleine Frühstück. Die Überraschung hatte freilich einen ernsten Hintergrund.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden