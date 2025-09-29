40 Jahre AVV: Im Süden des Landkreises ging's los

Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren nahm die Geschichte des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds ihren Lauf: Ende September 1985 startete der erste Verbundbetrieb im Raum Schwabmünchen/Königsbrunn. Mitarbeiter des neu gegründeten AVV überraschten Fahrgäste damals mit frischen Brezen. Die gingen weg wie warme Semmeln - die Pendler freuten sich frühmorgens an den Bahnhöfen in Bobingen und Schwabmünchen über das kleine Frühstück. Die Überraschung hatte freilich einen ernsten Hintergrund.

