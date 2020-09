vor 2 Min.

41 Schüler nach Corona-Fall in der Realschule Meitingen in Quarantäne

Im Zuge eines positiven Corona-Falls an der Realschule Meitingen befinden sich laut Landratsamt weitere 41 Schüler der siebten Jahrgangsstufe in Quarantäne.

Plus Nach einem Coronafall an der Realschule in Meitingen sind 41 Schüler in Quarantäne. Wie es nun weitergeht.

Von Gerald Lindner

Im Zuge eines positiven Corona-Falls an der Realschule Meitingen befinden sich laut Landratsamt weitere 41 Schüler der siebten Jahrgangsstufe (keine Lehrer) in Quarantäne. Realschuldirektor Michael Kühn geht davon aus, dass diese zwei Wochen umfasst. „Die Schüler bekommen Homeschooling.“

Weitere Corona-Fälle in Neusäß und Königsbrunn

Seit Beginn der Pandemie wurden Stand Freitag, 25. September, im Landkreis 718 Corona-Fälle gemeldet, 645 Personen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen pro 100.000 Einwohner) beläuft sich auf 19,9. Weiter gab es Corona-Fälle am Gymnasium und der FOS/BOS Neusäß sowie an der Realschule Königsbrunn.

Nach einem Fall an der Mittelschule Bobingen wurde für 14 Personen (keine Lehrer) häusliche Quarantäne angeordnet. Im Landkreis befinden sich derzeit 393 Menschen in Quarantäne.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Das bange Warten auf den Corona-Test

Lesen Sie auch:

Themen folgen