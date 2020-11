vor 17 Min.

42-Jährige übersieht in Steppach entgegenkommendes Auto

Beim Ausfahren von einem Parkplatz hat eine 42-Jährige am Donnerstag in Steppach einen Unfall verursacht. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer ihr freundlicherweise die Vorfahrt gewährt.

Die Frau wollte vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Ein ortseinwärts fahrender Mann hielt an und ließ die 42-Jährige ausfahren. Beim Einbiegen übersah diese dann aber das Fahrzeug einer 70-jährigen Frau, die auf der linken Abbiegespur an dem Wartenden vorbeifuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, was zu einem Gesamtschaden von rund 2500 Euro führte. (thia)

