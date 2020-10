18:15 Uhr

44-Jährige ertappt Einbrecher in Meitingen auf frischer Tat

Als sie nach Hause kommt, erwischt eine 44-Jährige aus Meitingen einen Einbrecher in ihrem Haus. Der Mann springt vom Balkon und kann flüchten.

Auf frischer Tat ertappt hat eine 44-Jährige einen Einbrecher in Meitingen. Laut Polizei entdeckte die Frau den Einbrecher beim Nachhausekommen am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr in ihrem Haus in der Breslauer Straße. Der Mann sprang daraufhin vom Balkon, landete in einem Gebüsch und flüchtete offensichtlich mit einem direkt in der Breslauer Straße abgestellten Auto.

Polizei sucht nach Hinweisen auf Einbrecher in Meitingen

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Bargeld im dreistelligen Eurobereich sowie mehrere Uhren aus der Wohnung gestohlen. Betreten hatte der Unbekannte die Wohnung vermutlich durch die nicht verschlossene Wohnungstüre. Die Spurensicherung wurde durch Beamte der KPI Augsburg übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-3810 entgegen. (kinp)

