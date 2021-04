45 neue Fälle: Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt

Die Ferien enden und im Kreis Augsburg steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Der Lichtblick: Die Pandemie hat keine weiteren Todesopfer gefordert.

Gestiegen ist zum Ende der Osterferien die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 139,7 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Im Vergleich zum Sonntag kamen 45 Covid-19-Fälle hinzu.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Sonntag (132,6). Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 9000 Corona-Infektionen bei Landkreisbürgern festgestellt worden, insgesamt wohnen im Landkreis Augsburg knapp 260.000 Menschen.

Die meisten Corona-Fälle im Landkreis Augsburg derzeit in Gersthofen

Die meisten aktiven Corona-Fälle (mehr als 80) gibt es derzeit in Gersthofen, der zweitgrößten Stadt des Landkreises. In allen anderen Städten sind die Corona-Zahlen in etwa halb so hoch. Null Neuinfizierte innerhalb von zehn Tagen gab es zuletzt in Kleinaitingen, Scherstetten und Westendorf.

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Augsburger Land 185 Menschen an oder mit Corona gestorben. Mehr als 130 waren 80 Jahre und älter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: