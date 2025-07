Radler stürzt in Altenmünster und verletzt sich schwer – er hatte 2,8 Promille

Am Samstagnachmittag kam es in Altenmünster zu einem Fahrradsturz. Ein 47-Jähriger fuhr auf der Hauptstraße, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, gegen den rechten Randstein stieß und stürzte. Dabei zog er sich laut Polizei mehrere Schürfwunden und eine Platzwunde am Kopf zu. Glücklicherweise trug der Mann einen Helm. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann einen Alkoholwert von ca. 2.8 Promille, was den Sturz erklären könnte. Der Mann kam zur Behandlung ins Uniklinikum. Ihn erwartet nun eine Strafe wegen Trunkenheit im Verkehr. (dav)

