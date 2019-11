vor 5 Min.

48-Jähriger versteckt sich im Drogenrausch unter Bett vor Polizei

In Dinkelscherben ist ein Mann festgenommen worden, der sich im Drogenrausch vor der Polizei verstecken wollte.

Die Polizei will in Dinkelscherben einen 48-Jährigen festnehmen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Der versucht zu flüchten und versteckt sich.

Von Philipp Kinne

Ein gutes Versteck war es nicht. Ein 48-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, versteckte sich beim Eintreffen unter einem Bett. Dort konnte er zwar schnell entdeckt werden, weigerte sich aber heraus zu kommen, teilt die Polizei mit. Vier Beamte mussten nach vorheriger, mehrfacher Androhung den 48-jährigen trotz einem Festklammern am Bettgestell mit unmittelbaren, körperlichen Zwang unter dem Bett hervor ziehen. Weil der Mann sich aggressiv verhielt, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Zu der ungewöhnlichen Festnahme kam es am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr in einer Pension in Dinkelscherben. Wie die Polizei erklärt, lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verbrechenstatbestände nach dem Betäubungsmittelgesetz vor.

48-Jährige stand unter dem Einfluss von Heroin

Nach der Festnahme ist der 48-Jährige in den Strafvollzug der Justizvollzugsanstalt Gablingen gebracht worden. Dort muss er nun eine zweijährige Freiheitsstrafe verbüßen. Im Gefängnis stellte man bei dem Verhafteten fest, dass er unter dem Einfluss von Heroin stand. Auch in seinem Zimmer konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 48-Jährige wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

