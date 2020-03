vor 17 Min.

50-Jährige mit mehren Haftbefehlen gerät in Polizeikontrolle

Eigentlich will die Polizei in Gersthofen einen Mann nur kontrollieren. Diese aber endet für den Mann in der Justizvollzugsanstalt.

Er wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht, hatte eine scharfe Patrone dabei und zudem noch etwas Marihuana in der Tasche: Durch Zufall hat die Polizei am Dienstag einen 50-jährigen Mann festnehmen und anschließend direkt in die Justizvollzugsanstalt bringen können.

Aufgefallen war der Mann den Beamten gegen 15.15 Uhr in der Bahnhofstraße, als er versuchte einen Rollerfahrer aufzuhalten. Offenbar wollte er bei ihm mitfahren. Bei der Kontrolle des 50-jährigen stellte sich heraus, dass er mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Der 50-jährige wurde an Ort und Stelle verhaftet. Zudem erwarten ihn laut Polizei Anzeigen wegen Drogenbesitz und nach dem Waffengesetz. (thia)

