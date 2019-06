vor 32 Min.

50 Jahre Lechana: „Die Leute wollten Party machen“

Klaus Lamprecht ist fast von Anfang an eng mit der Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana verbunden. Rund ein Vierteljahrhundert war er ihr Vereinspräsident. In dieser Zeit begegneten ihm auch viele Faschingsorden.

Klaus Lamprecht erzählt von schummrigen Abstellkammern und glänzenden Auftritten. Er spielte wichtige Rollen im Verein.

Von Siegfried P. Rupprecht

Fasching assoziiert Humor, Gaudi und fröhliche Ausgelassenheit. Doch das sei nur eine Seite der Medaille, meint Klaus Lamprecht. „In Wirklichkeit ist die fünfte Jahreszeit eine sehr ernste Sache.“ Lamprecht muss es wissen. Fast von der ersten Stunde an war er bei der Faschingsgesellschaft Lechana mit von der Partie, die jetzt ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Richtig los ging es für ihn 1971. Ab da war Lamprecht als Elfer im Einsatz. Die Kontakte ergaben sich über den TSV Gersthofen. „Wir waren eine Clique, die dort Handball spielte, und sich für das Narrentreiben interessierte“, erinnert sich der 71-Jährige. „Mit dabei war auch Karl-Heinz Wagner, der 1971 den Faschingsprinzen verkörperte.“

„Oft traten wir in schummrigen Discos auf“

Der Anfang sei nicht leicht und von einer breitgesteckten und umfassenden Show noch weit entfernt gewesen. „Es gab kein Faschingsmotto, lediglich einen Gardetanz, den Prinzenwalzer sowie die eine oder andere Schunkel- und Tanzrunde mit dem Publikum“, erzählt Lamprecht. Hinzu kam, dass es damals relativ viele Faschingsgesellschaften gab, die prominenter waren als die neugegründete Lechana. „Oft traten wir in schummrigen Discos auf, mussten uns in fünf Quadratmeter großen Abstellkammern für den Auftritt umziehen und unsere Gardemädchen vor aufdringlichen Disco-Gästen schützen.“

Unter der Ägide von Vereinspräsident Otto Berckhemer, dem laut Lamprecht „Fasching und die Lechana alles war“, hatten Gaudi und Humor in der Gesellschaft noch einen anderen Stellenwert. „Die Leute waren in den 1970er-Jahre hungrig nach Spaß, wollten Party machen“, blickt er zurück. So habe im Februar 1971 auch in Zusammenarbeit mit der Gersthofer Kolpingsfamilie die erste Kol-La-Faschingssitzung stattgefunden. Erst

später seien die Faschingsbälle weniger geworden. „Die Unkosten stiegen, die Musikkapellen wurden teurer, die Gema schlug kräftiger zu Buche.“

Viele Bälle wegen Golfkrieg ausgefallen

Einen gewaltigen Einschnitt brachte 1991 der Zweite Golfkrieg. „Aus Anteilnahme fielen viele Faschingsbälle aus und wurden danach nicht mehr wiederbelebt“, bedauert Lamprecht. Von da an sei in der Faschingslandschaft ein spürbarer Bruch entstanden.

Die Lechana meisterte aber auch diese schwierige Phase. „Wir gingen mit der Zeit, hatten zuvor bereits unsere Gardemärsche aufgepeppt und schließlich Showprogramme unter einem Thema gestellt und mit Hilfe der Stadt einen Bürgerfasching auf die Beine gestellt“, so Lamprecht. Eine kluge Entscheidung sei zudem gewesen, verstärkt auf den Nachwuchs zu setzen. „1997 standen die Little Magics, die Kinder- und Jugendgarde der Lechana, erstmals auf der Bühne.“

Aber auch Klaus Lamprecht trug sein Scherflein zum Lechana-Erfolg bei. Er arbeitete sich vom Elfer zum Bühnenakteur hoch. Legendär war bei den Kol-La-Faschingssitzungen seine Rolle als Zeitungsverkäufer. Von 1980 bis 2004 war er zudem Vereinspräsident.

Verbundenheit schweißt zusammen

Worauf basiert der Erfolg der Faschingsgesellschaft? „Erfolg ist nur im zuverlässigen Miteinander zu schaffen und mit der Arbeitsaufteilung auf mehrere Schultern“, verdeutlicht Lamprecht. Notwendig seien auch ein umfassendes Netzwerk und die Setzung von Impulsen. Das alles vermittle emotionale Verbundenheit und schweiße einen Verein zusammen.

Wie er den Verein selbst sieht? „Die Lechana hat sich bis hin zum heutigen Vereinspräsidenten Jürgen Centmeier über Jahrzehnte zu einem Garant für Faschingsdarbietungen und Humor entwickelt.“ Darauf sei er sehr stolz, auch dafür, dass er Teil dieser Entwicklung und jüngst zum Ehrenpräsident ernannt worden sei. „Ich habe viele wunderbare Stunden erleben dürfen.“ Keine Tränen weine er aber den Disco-Auftritten in den 70-er Jahren nach. „Die waren vom Umfeld her grenzwertig“, urteilt er, und schmunzelt nach einigen Augenblicken.

Am Freitag, 7. Juni, feiert die Lechana ab 19 Uhr auf dem Festplatz mit einer großen Disco-Party ihr 50-jähriges Bestehen.

