05:08 Uhr

50 Jahre Rot-Weiß Gersthofen: Gründungsmitglied blickt zurück

Der Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen feierz sein 50-jähriges Bestehen. Max Lenz ist Gründungsmitglied des Vereins. Er erinnert sich, auch an ein Unikum.

Von Siegfried P. Rupprecht

Beim Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen ist nicht nur während des Jubiläumsjahrs – am 31. Mai feiert er im Festzelt sein 50-jähriges Bestehen in einer geschlossenen Veranstaltung im Festzelt – mächtig was los. Auch sonst sorgt der Verein für Spitzensport auf höchstem schwäbischen Niveau, intensive Jugendförderung und die Organisation von regionalen und nationalen Ranglisten-Turnieren. Daneben komme auch Spiel, Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt nicht zu kurz, betont Max Lenz. Der 75-Jährige muss es wissen. Er ist nicht nur Gründungsmitglied des Vereins. Er war auch insgesamt 25 Jahre in drei Positionen im Vorstandsteam tätig.

Wie kommt einer, der beim damaligen BC Augsburg seine Fußballstiefel schnürte, dann zum TSV Gersthofen wechselte, mit Augsburgs Fußballlegende Helmut Haller im Team einer Prominentenelf stand und in der Region zwei Trainerstationen durchlief, zum Tennissport? Max Lenz lächelt: „Fußball und Tennis weisen etliche Gemeinsamkeiten auf.“ Als Beispiele nennt er Ballgefühl, Ruhe, Ordnung, Disziplin und Taktik. Das habe ihn schon früh am weißen Sport fasziniert. Als am 20. Mai 1969 im Saal der Gaststätte Hillenbrand die Gründungsversammlung des Tennisclubs stattfand, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit – neben 30 weiteren Interessenten – daran teilzunehmen. Damals sei die Gründung eines Tennisclubs immer an der Platzfrage gescheitert, erzählt Lenz. Doch dann sei den Initiatoren von der Gemeinde unter Bürgermeister Karl J. Weiß ein idyllisches Gelände östlich des Lechs, am heutigen Unteren Auweg, zugesagt worden. „Dann ging es recht schnell.“ Im September 1969 sei die offizielle Vereinsgründung über die Bühne gegangen. Vorsitzender war Gerhard Matthiessen.

1970 wurden die ersten Tennisplätze eingeweiht

Wie groß die damalige Anziehungskraft des Tennissports war, zeigt ein Blick auf die Vereinsaktivitäten. 1970 erfolgte die Einweihung der ersten beiden Tennisplätze. „Sie wurden mit viel Eigenleistungen buchstäblich aus dem Dreck gestampft“, erinnert sich Max Lenz. Fünf Jahre später entstanden ein Clubheim und weitere vier Plätze.

Danach erlebte der Tennisclub einen regelrechten Boom. Hein Homölle übernahm im März 1977 das Amt des Vorsitzenden. Ihm gelang es zum zehnjährigen Vereinsjubiläum die Olympiasieger im Eiskunstlauf, Erhard Keller, und in der Nordischen Kombination, Franz Keller, zu einem Promispiel auf die Anlage zu locken. Weiter entstanden unter seiner Regie zusätzliche sechs Freiplätze, zudem 1983 für rund 550000 D-Mark (281000 Euro) ein neues Clubheim und ein Jahr später für 1,2 Millionen D-Mark (614000 Euro) eine Tennishalle mit drei Plätzen. „Das waren Kraftakte, die der Verein souverän meisterte“, resümiert Max Lenz. „

Als Hein Homölle im Dezember 1984 verstarb, war das ein Schock“, erinnert sich Max Lenz. „Auch für mich. Er war mir ein väterlicher Freund, den Mut und Risikobereitschaft auszeichnete und der auch die anfänglichen Gegner des Hallenbaus einte. Der „Macher“ Homölle sei es auch gewesen, der ihn 1984 als Sportwart ins Ehrenamt brachte. Schon ein Jahr später fungierte Lenz ein Jahrzehnt lang als Zweiter Vorsitzender.

Euphorie durch Boris Becker und Steffi Graf

„In diese Zeit fiel die Tenniseuphorie, die Boris Becker und Steffi Graf ausgelöst hatte“, blickt er zurück. „Für den Verein war das eine Hochzeit mit über 600 Mitgliedern, alles wurde professioneller.“ Von 1995 bis 2001 war Lenz dann noch zuständig für die Veranstaltungen im Verein. Heute würde man dazu Eventmanager sagen.

Auch ein Unikum kommt Lenz in den Sinn. Fred Jais sei bis 2000 Platzwart gewesen. „Dieses Gersthofer Original hat den Verein mit seinem Humor und seiner Kreativität entscheidend mitgestaltet.“ Mit ihm habe er 1983 das alte Clubheim im Rahmen eines humoristischen und viel bejubelten Sketches „zu Grabe getragen“.

Was liebt er am Tennisclub? Max Lenz überlegt nicht lange. „Der TC ist ein Verein, bei dem wirklich alle an einem Strang ziehen“, sagt er. „Noch nie hatten wir in unserer 50-jährigen Geschichte ein Problem bei der Besetzung von Vorstandsposten.“ Stolz verweist er darauf, dass der Verein in einem halben Jahrhundert nur sieben Vorsitzende hatte. Ein weiteres Novum sei die Instandhaltung der Tennisplätze im Frühjahr. Er wisse in der Region keinen einzigen Tennisclub, der dies noch selbst durchführe.

Als wichtige Faktoren bezeichnet er die Kameradschaft und das feste Miteinander. „Der TC ist in meinen Augen ein Paradebeispiel für Harmonie“, bilanziert der 75-Jährige. Für ihn gebe es nichts Schöneres, als dass er sowohl im Beruf – er war Personalleiter in einem Industrieunternehmen – als auch in seiner Freizeit im Fußball und im Tennisclub Erfüllung gefunden und den einen und anderen Traum ausgelebt habe.

