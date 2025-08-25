Icon Menü
50 Jahre Volksfest in Neusäß: Das plant der neue Festwirt

Neusäß

50 Jahre Volksfest in Neusäß: Was der neue Festwirt zu bieten hat

Die Metzgerei Schmid aus Wortelstetten will für Stimmung mit einem vollen Programm und vielen Schaustellern sorgen. Welches Bier es dazu gibt.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    So schön soll es wieder werden: Vom 12. bis 22. September ist in Neusäß wieder Volksfestzeit. Diesmal mit einem neuen Wirt, der Familie Schmid aus Wortelstetten.
    So schön soll es wieder werden: Vom 12. bis 22. September ist in Neusäß wieder Volksfestzeit. Diesmal mit einem neuen Wirt, der Familie Schmid aus Wortelstetten. Foto: Marcus Merk

    Im September geht das Neusässer Volksfest in seine Jubiläumsrunde: Zum 50. Mal wird auf dem Volksfestplatz mit Bierzelt, Schaustellerbetrieb und vielen bunten Aktionen vom 12. bis 21. September gefeiert. Außerdem ist dieses Jahr auch das Festjubiläum der Feuerwehren zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Die Wehren aus den Stadtteilen tragen deshalb einige Programmpunkte bei, die in das Volksfest integriert werden.

