50 Jahre Volksfest in Neusäß: Was der neue Festwirt zu bieten hat

Im September geht das Neusässer Volksfest in seine Jubiläumsrunde: Zum 50. Mal wird auf dem Volksfestplatz mit Bierzelt, Schaustellerbetrieb und vielen bunten Aktionen vom 12. bis 21. September gefeiert. Außerdem ist dieses Jahr auch das Festjubiläum der Feuerwehren zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Die Wehren aus den Stadtteilen tragen deshalb einige Programmpunkte bei, die in das Volksfest integriert werden.
Neusäß
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden