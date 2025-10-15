500 Schulkinder machen Neusäß ein gutes Stück sauberer

Bereits zum fünften Mal haben sich die 500 Schüler der Eichenwaldschule in Neusäß aufgemacht, um den auf den Straßen der Stadt herumliegenden Müll aufzulesen. Auf diesen Tag freuten sich alle Kinder und Jugendlichen schon lange im Voraus. Statt Mathematik und Deutsch stand Müllsammeln auf dem Stundenplan der Grund- und Mittelschule.

Der Wasserspielplatz als begehrtes Ziel

Ausgestattet mit großen Müllbeuteln und Handschuhen machten sich die 23 Klassen der Eichenwaldschule - von der ersten bis zur neunten Jahrgangsstufe - auf den Weg, um Müll aufzuklauben. Um möglichst viele Bereiche der Stadt zu erreichen, erhielt jede Klasse ein konkretes Ziel. So wurden etwa Lohwald, Kneippbecken, Thalersee, die Skateranlage oder der Bolzplatz an der Umgehungsstraße angelaufen. Besonders freuten sich die Kinder der dritten Klassen. Ihr Ziel hieß Wasserspielplatz und dort konnten sie sich nach getaner Arbeit austoben - eine kleine Belohnung für den Einsatz.

Unterstützung erhielten die Schüler von den Mitarbeitern des Neusässer Bauhofs. Sie sammelten die zum Teil schweren Mülltüten ein und brachten sie nach dem Ende der Sammelaktion auf den Pausenhof der Eichenwaldschule. Dort wartete bereits Rektor Thomas Fink. Er zeigte sich „begeistert, mit welcher Hingabe und Ausdauer alle mitmachen“.

Etwas fiel ihm positiv auf: Es liegt immer weniger Müll auf den Straßen herum, die Sammelmenge war im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer. Ein gutes Zeichen für die Umwelt. (Thomas Fink)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!