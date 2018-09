00:37 Uhr

5000 sind geschafft

Die Seite

Landkreis Augsburg Seit einigen Jahren hat unsere Zeitung bereits neben ihrem Online-Auftritt auch eine eigene Seite auf Facebook. Und im sozialen Netzwerk wird der Augsburger Landbote immer beliebter. Mitte der Woche wurde nun die 5000er-Marke geknackt.

Die Facebook-Seite unserer Zeitung enthält unter anderem aktuelle Meldungen wie Unfälle, Staus, Bahnausfälle oder sonstige Verkehrsbehinderungen. Diese „Breaking-News“ werden von unseren Redakteuren direkt online gestellt. Zudem wird eine Auswahl der Geschichten, die am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung erscheinen, auf unserer Homepage publiziert und zeitnah auf der Facebook-Seite gepostet. Wie die einzelnen Beiträge letztendlich beim Leser ankommen, ist für die künftige Gestaltung des Inhalts ein wertvoller Hinweis. Zum Beispiel: In den vergangenen Tagen waren vor allem die Artikel über die Steinpilzschwemme im Augsburger Land samt Leserfotos, der Beitrag über Lena Gerckes Filmdreh an der Tankstelle in Stettenhofen und das Porträt über Bato Savic in seiner Meitinger Waschanlage mit die beliebtesten Publikationen. Dies zeigt uns, dass unsere Leser serviceorientierte Verbrauchertipps schätzen, aber auch Interesse an überregional bekannten Promis haben.

Wir bedanken uns daher bei allen 5000 Freunden unserer Facebook-Seite und freuen uns, wenn schon bald der nächste Meilenstein erreicht wird. (thia)

