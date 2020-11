vor 31 Min.

51-Jähriger fährt in Diedorf auf den Vordermann auf

Nicht aufgepasst hat ein 51-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Straße Am Straßfeld in Diedorf.

Ein Autofahrer will auf die B300 abbiegen und bemerkt nicht, dass vor ihm bereits ein Auto steht.

Nicht aufgepasst hat ein 51-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Straße Am Straßfeld in Diedorf. Der Mann wollte um 15.50 Uhr nach rechts auf die B300 in Richtung Augsburg abbiegen.

Allerdings übersah der 51-Jährige, dass vor ihm verkehrsbedingt ein 37-jähriger Autofahrer angehalten hatte. Der Mann fuhr auf den Vordermann auf. Es entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3500 Euro. (thia)

Themen folgen