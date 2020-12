vor 3 Min.

51-Jähriger fährt in Schlangenlinien durch Gersthofen

Im Bereich des Mercedesrings in Gersthofen kann die Polizei einen Autofahrer anhalten, der Schlangenlinien gefahren war. Der Alkoholtest fällt positiv aus.

In Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Montag im Bereich des Mercedesrings gefahren. Die Polizei in Gersthofen bekam eine entsprechende Meldung und konnte gegen 19.30 Uhr den Fahrer für eine Kontrolle anhalten.

Der Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Der 51-jährige Fahrer musste vor Ort sein Fahrzeug stehen lassen. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die weiteren Folgen. (thia)

