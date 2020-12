vor 4 Min.

52-Jährige stirbt bei Unfall auf der B10 nahe Zusmarshausen

Eine Frau kommt am Samstagnachmittag mit ihrem Auto auf der B10 auf Höhe des Rothsees von der Fahrbahn ab und wird tödlich verletzt. Die Bundesstraße ist gesperrt.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der B10 bei Zusmarshausen ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 52-Jährige mit ihrem Auto von Horgau kommend auf der Bundesstraße unterwegs, als sie auf Höhe des Rothsees aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In einer leichten Rechtskurve steuerte der Wagen links über die Fahrbahn und traf einen Baum. Die Autofahrerin überlebte den Unfall nicht.

Tödlicher Unfall nahe Zusmarshausen: B10 ist gesperrt

Nach Auskunft der Polizei war sie alleine im Wagen, nach derzeitigem Kenntnisstand war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Beweissicherung die Erstellung eines Gutachtens an. Die B10 ist daher komplett gesperrt, die Arbeiten der Gutachter dauern am Samstagabend noch an. (cgal)

