vor 2 Min.

53-Jähriger nervt und beleidigt Nachbarn

Die Polizei wurde am Sonntag wegen einer Ruhestörung nach Welden gerufen.

Über Stunden hinweg beschallt er seine Nachbarn mit lauter Musik. Dann wird er beleidigend. Schließlich wird er festgenommen.

Ein 53-Jähriger hat seine Nachbarn in Welden über Stunden hinweg mit überlauter Musik beschallt und sie beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 15 Uhr. Nachdem der Mann seine Nachbarn mit lauter Musik beschallt und beleidigt hatte, riefen sie die Polizei. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte Lärmverursachers zunächst einsichtig und gelobte Besserung.

Polizei muss erneut ausrücken

Gegen 17.15 Uhr kam es vor Ort jedoch zu einem weiteren Einsatz der Polizei. Der Betroffene hatte seinen Nachbarn am Gartenzaun erneut beleidigt und die Musik wieder laut aufgedreht. Diesmal zeigte sich der Mann uneinsichtig und wollte den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisten. Er wurde aus diesem Grund in Polizeigewahrsam genommen. Auf der Fahrt nach Augsburg in den Polizeiarrest beleidigte der 53-Jährige die eingesetzten Beamten mehrfach. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. (kinp)

