53 Musiker spielen in Westendorf allein - und finden doch zusammen

Plus Mit einer ungewöhnlichen Aktion trotzt der Musikverein Westendorf der Pandemie. Spannend ist jetzt vor allem eine Frage: Wie es klingt.

Von Steffi Brand

Keine gemeinsamen Proben. Keine gemeinsamen Auftritte. Das ist die traurige Bilanz, die der Musikverein Westendorf seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ziehen muss. Um ein "Lebenszeichen" zu senden, wie Jugendleiter Alexander Hladky es bezeichnet, setzte der Musikverein nun ein Projekt um, das den Hygienevorgaben entsprach und bei dem doch 53 Musiker mitwirken konnten.

Wie das möglich war? Antwort: mit einem von Jugenddirigent Florian Wiedemann selbst geschriebenen und arrangierten Stück, dem Jugend-Kreativ-Orga-Team rund um Magdalena Groer, Moritz Groer, Jacob Brzeski und Moritz Liepert, das einen minutiös geplanten Ablaufplan konzipierte, der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, und einer großen Gruppe an motivierten Musikern, die sich auf das Experiment einließen.

Allein gemeinsam ein Konzert spielen: Anne Baumann fand es toll Bild: Musikverein Westendorf

Dieses Experiment sah nämlich vor, alle 53 Musiker einzeln spielen zu lassen und dabei aufzunehmen. Um das umzusetzen, ohne dass sich die Musiker begegnen, gab es eine Zeiteinteilung, die jedem Musiker eine Stunde Zeit einräumte – für Eintreffen, Auspacken, Vorbereiten, Instrumente stimmen, Einspielen und Aufnahmen. Das Experiment war "sehr erfolgreich", berichtet Florian Wiedemann und beginnt zu schwärmen: "Es war eine unglaublich tolle Erfahrung."

Gemeinsame Proben der Westendorfer Musiker waren nicht möglich

Größten Respekt habe der Dirigent vor allem vor der Leistung der Musiker. Gemeinsame Proben gab es nämlich nie. Stattdessen hatten die Musiker drei Wochen im Vorfeld Zeit, das Stück zu proben und sich ein Demoband anzuhören. Dann stellten sie sich mit Kopfhörern auf den Ohren hinters Mikrofon und spielten ihren Beitrag ein. Anschließend sollen nun alle Einzelaufnahmen zu einem Gesamtwerk verschmelzen. Was dabei rauskam, war im ersten Schritt "ausgezeichnetes Audio-Material", erklärte Florian Wiedemann begeistert. Das wird er nun schneiden und zusammenmischen und mit dieser Aufgabe sowie mit dem Zusammenschnitt der Videoaufnahmen vermutlich die Osterferien verbringen.

Allein gemeinsam ein Konzert spielen: Das machte auch für Lilly Grund einen besonderen Reiz aus. Bild: Musikverein Westendorf

Und wie war es für die Musiker selbst? Lilly Grund, die seit vier Jahren Saxophon spielt, fand die Aufnahmen "richtig cool und sehr spannend". Während der Zeit der Corona-Beschränkungen habe sie Einzelunterricht gehabt, berichtet die 12-Jährige. So habe sie nie aufgehört zu üben. "Am Anfang war ich richtig nervös", erzählt Lilly Grund. Vor allem sich selbst über Kopfhörer zu hören, sei seltsam gewesen. Anne Baumann, die seit fünf Jahren Klarinette spielt, hat das Demoband zur Vorbereitung sehr geholfen. Sie sei weniger nervös gewesen als vor einem richtigen Konzert. Die 15-Jährige bezeichnet die Aktion als "das Coolste, was bis dato im Musikverein organisiert wurde". Seit August vergangenen Jahres hatte die Musikerin keinen Einzelunterricht mehr und gesteht, dass das Musizieren seither doch etwas zu kurz kam.

53 Musiker des Musikvereins Westendorf spielen an drei Tagen ihre Stücke vor Kamera und Band ein. Dieses Bild zeigt Bruno Wagner. Bild: Musikverein Westendorf

Auch Bruno Wagner, der als Ehrenvorstand und Kapellleiter für die Aufnahme ins Flügelhorn blies, fand die Aktion gut und ist gespannt auf den Zusammenklang. Ungewohnt war für den Musiker, der seit 50 Jahren spielt, das Einspielen seines Parts nicht. Dennoch war es für ihn eine willkommene Corona-Alternative und wichtig für die Nachwuchs-Musiker, die "wieder ein Ziel vor Augen hatten", erklärt der 59-Jährige. Das wurde auch Jugendleiter Alexander Hladky zugetragen, der erfuhr, dass sich gerade die jüngeren Musiker vor dem Aufnahmewochenende Mitte März in Messenger-Gruppen gegenseitig zum Musizieren motiviert und angestachelt haben. Für Florian Wiedemann war es "ein Stück Gemeinschaft", das die Musiker wohl allesamt auf ihre Weise vermisst haben.

Sobald das Gesamtwerk fertig ist, soll es das Stück, das Wiedemann als "harmonisch, wohlklingend, interessant und gut spielbar" beschreibt, als Erinnerung auf CD oder DVD geben. Außerdem soll es über die sozialen Medien verteilt werden.

