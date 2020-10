10:00 Uhr

55-Jährige nimmt Busfahrer in Neusäß die Vorfahrt

Mit ihrem Auto ist eine 55-Jährige in Neusäß gegen einen Bus gekracht.

Nachdem eine 55-jährige Autofahrerin einem Busfahrer die Vorfahrt genommen hatte, kam es am Montag gegen 12 Uhr zu einem Unfall in Neusäß. Laut Polizei war die Frau auf bog die Frau aus der Straße Am Mittelfeld kommend, nach rechts in die Dieboldstraße ein. Hierbei nahm sie einem 46-jährigen Busfahrer die Vorfahrt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro. (kinp)

Themen folgen