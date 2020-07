11:01 Uhr

57-Jähriger baut beim Rangieren Unfall an Dinkelscherber Tankstelle

Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Eine 57-Jährige ist mit ihrem BMW bein Rangieren an einer Tankstelle in Dinkelscherben gegen einen Fiat gekracht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 10 Uhr an der Dinkelscherber Marktstraße. Die BMW-Fahrerin wollte beim Rangieren zwischen den Zapfsäulen an der 80-jährigen Fiat-Fahrerin vorbeifahren, als diese gerade anfuhr. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro. (kinp)

Themen folgen