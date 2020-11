vor 48 Min.

57-Jähriger fällt in Gersthofen von der Laderampe

Mit einer Kopfplatzwunde musste ein 57-jähriger Lastwagenfahrer nach einem Arbeitsunfall in Gersthofen in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Mann war am Donnerstag auf einem Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße mit Ladearbeiten beschäftigt.

Der 57-Jährige wollte laut Polizei eine Hebebühne von seinem Lastwagen laden. Um diese zu bewegen, musste er sich auf die Hebebühne setzen. Beim Herunterfahren verfehlte der 57-Jährige allerdings die Laderampe, und der Mann fiel samt Maschine zur Seite. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. (thia)

