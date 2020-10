11:00 Uhr

58-Jährige nach Unfall mit Schulbus bei Häder leicht verletzt

Ein Schulbusfahrer baut am Dienstag zwischen den Dinkelscherber Ortsteilen Schempach und Häder einen Unfall.

Ein Schulbusfahrer übersieht den Wagen einer 58-Jährigen zwischen Schempach und Häder. Die Frau wird beim Unfall leicht verletzt.

Ein Schulbus kracht am Dienstag gegen 6.20 Uhr zwischen Schempach und Häder gegen den Wagen einer 58-Jährigen. Die Frau wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 59-jährige Schulbusfahrer die Kreisstraße A1 geradeaus in Richtung Häder überqueren. Dabei übersah er offenbar die 58-jährige Opelfahrerin, die in Richtung Agawang unterwegs war.

Neun Kinder im Schulbus bleiben unverletzt

Während die Opelfahrerin leicht verletzt wurde, blieben die neun Kinder im Schulbus glücklicherweise alle unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 13.000 Euro. (kinp)

