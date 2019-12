vor 34 Min.

58 Jahre der SPD treu

Meister feiert in Gablingen den 80.

Vor 80 Jahren wurde Gerhard Meister in Biberbach geboren. Schon 1940 zog seine Familie in die Gablinger Siedlung, und in diesem Haus wohnt er jetzt immer noch zusammen mit seiner Frau. Bereits seit 58 Jahren ist er Mitglied in der SPD.

Die Glückwünsche des Gablinger Ortsvereins zu seinem Geburtstag überbrachten der Vorsitzende Walter Trettwer und das Vorstandsmitglied Ernst Raunigk. Gerhard Meister war die meiste Zeit seines Berufslebens als Lastwagenfahrer tätig.

Er ist allerdings gelernter Schreiner und bastelt heute noch gerne, wie zum Beispiel an seiner großen Modelleisenbahnanlage. Er arbeitet auch gerne in seinem Garten und geht mit seiner Frau zum Bergwandern. An heißen Sommertagen kühlt er sich im großen Gartenpool ab. Die Gablinger SPD dankte ihm für seine langjährige Treue. (AL)

