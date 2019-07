vor 18 Min.

60-Jährige beleidigt Polizisten mit wüsten Ausdrücken

Ein geparktes Fahrzeug führt in Hausen zu einem so schweren Streit, dass die Polizei anrücken muss. Doch dann eskaliert die Situation noch mehr.

Dieser Nachbarschaftsstreit hat für eine 60-jährige Frau noch unangenehme Folgen. Laut Auskunft der Polizei hatte sich die Frau am Donnerstagabend gegen 23 Uhr mit einem Nachbarn im Diedorfer Ortsteil Hausen gestritten. Der Grund war ein parkendes Fahrzeug.

Der Zoff war so heftig, dass eine Streife anrücken musste. Die Beamten konnten zunächst die Lage beruhigen. Doch die Frau war mit der getroffenen Entscheidung dann doch nicht einverstanden und fing zu schreien an. Dabei beleidigte sie die Beamten mit wüsten Ausdrücken. Die Folge: Die 60-Jährige wurde wegen Beleidigung angezeigt.

Während der Fahrt am Radio hantiert: Frau überfährt Telekom-Verteilerkasten

Diedorf Frau schleudert in Wiese, weil sie am Radio hantiert Leicht verletzt wurde eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Wagen auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen unterwegs. Als sie sich an ihrem Radio zu schaffen machte, kam sie nach rechts von der Straße ab. Sie überfuhr einen Verteilerkasten der Telekom und schleuderte in die angrenzende Wiese und ein Getreidefeld. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (elhö)

Themen Folgen