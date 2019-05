vor 33 Min.

60 Jahre alt und doch ewig jung

Gersthofer Hedwigskindergarten feiert Geburtstag mit viel Herz und einem abwechslungsreichen Programm.

Von Diana Zapf-Deniz

Ein Kindergarten wird 60 und das Wetter spielt mit: Mit Sonnenschein und warmen Temperaturen trug der Himmel zu einem wunderschönen Geburtstagsfest bei. 200 geladene Gäste und 100 Kinder feierten im hübsch dekorierten Garten in der Stiftersiedlung.

Leiterin Gabi Schantin und ihr Team haben sich viel Mühe gegeben, den Tag für Kinder und Eltern unvergesslich werden zu lassen. Garten und Gebäude waren Ton in Ton violett mit Ballons und Herzchen dekoriert. Der Höhepunkt war eine aufwendig und liebevoll gemachte Modenschau. Mitreißende Musik und zauberhaft gestylte „Models“ haben so mancher Mama Freudentränen ins Auge gedrückt. Von Businessmode bis hin zu Stylings der 70er Jahre, Trachten, Brautmoden und Sportbekleidung wurde alles gezeigt. Die Minimodels kamen dabei groß raus und meisterten professionell ihren Job.

Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer gratulierte mit den Worten: „60 Jahre Hedwigskindergarten sind 60 Jahre Erfolgsgeschichte und 60 Jahre Arbeit mit und für Kinder.“ Dabei erinnerte er sich an seine Kindergartenzeit und überbrachte ein gläsernes Landkreiswappen sowie einen Zuschuss zum Fest. Dritter Bürgermeister Reinhold Dempf freute sich besonders, dass seine „Tante Gretl“, ehemalige Leiterin der Einrichtung, zur Feier gekommen war. Margarete Ergler, von allen Kindern ihrer Zeit „Tante Gretl“ genannt, wurde herzlich von Gabi Schantin begrüßt. Ergler ist 81 Jahre und erinnert sich noch gut an Dempf und als er sie damals zum ersten Mal angelacht hat.

Erinnerungen werden ausgetauscht

Viele Erinnerungen wurden wach an diesem Tag und sie wurden lebhaft ausgetauscht. Zudem brachte Dempf dem Kindergarten ein Geschenk der Stadt Gersthofen: Eine Sitzbank aus Holz mit der Aufschrift „Kurzurlaub“. Er lobte die Mitarbeiter für ihr Engagement und ihren täglichen Einsatz: „Sie alle brauchen Nerven aus Drahtseilen, denn der Job in der Betreuung ist alles andere als leicht. Nutzen sie unser Präsent für einen Kurzurlaub und um die Akkus wieder aufzuladen.“ Dabei wünschte er allen weiterhin einen schöne Zeit in kollegialer Atmosphäre und viel Kinderlachen.

Ein rührender Moment war sicherlich die Verabschiedung von Kinderpflegerin Christine Stalla. Gabi Schantin wählte für den Abschied, der zwar erst Anfang 2020 sein wird, einen würdigen Rahmen. Denn Stalla nahm 1972 ihre Arbeit im Hedwigskindergarten auf und geht nun nach 47 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Das gesamte Team überbrachte ein umgetextetes Ständchen von „Aber dich gibt´s nur einmal für mich (uns)“.

Gersthofer Eltern waren als Kinder auch dort

Nach dem offiziellen Teil gab der Elternbeirat Süßes und Herzhaftes aus. Einige Eltern, die kamen, besuchten selbst schon als Kinder diese Einrichtung. In den Räumlichkeiten konnte sich jeder Besucher sein eigenes Bild von der Historie machen. Denn es hing dort eine aufwendig gestaltete Chronik welche die Geschichte der Kita bildhaft dokumentierte. Man konnte wunderbar sehen, wie sich die Zeiten geändert haben und welche außergewöhnlichen Ereignisse stattfanden. Kaum zu glauben, aber vor 30 Jahren war das Rauchen bei Festlichkeiten im Kindergarten noch ganz normal. Es gab unter anderem ein Sommerfest mit dem Schäferhundeverein, Besuch von der Feuerwehr, ein hauseigenes Hängebauchschwein, eine Hochzeit, das Kolla-Ballett, ein Theaterstück zur Serie „Die Schwarzwaldklinik“, einen eigenen Maibaum, den Tigerenten-Auftritt im Ballonmuseum und vieles mehr.

Der Hedwigskindergarten ist für das Papilio Präventionsprogramm zertifiziert. Vom Abriss bis hin zum Neubau, Anbau und Umbau hat diese Einrichtung alles mitgemacht und erfolgreich überstanden. Weitere Höhepunkte waren die Kinderband Donikkl mit ihrem Mitmachkonzert und ein Feuerwerk.

