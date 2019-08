19.08.2019

60 Kinder gehen auf Zeit- und Weltreise

Ein Betreuer des Programms im Jugendkulturhaus Stereoton blickt zurück

Von Martin Seliger

Für das Team des Neusässer Jugendkulturhauses Stereoton gehen zwei anstrengende Wochen im Ferienprogramm Neusäß zu Ende. Die elf Betreuer organisierten und begleiteten insgesamt 30 unterschiedliche Bastel- und Kreativangebote rund um die Themen Zeitreise und Weltreise und leiteten nachmittags verschiedene Gemeinschaftsspiele an. Bis zu 60 Kinder täglich haben diese Unterhaltung genutzt.

Bei drei Vortreffen hatten die Mitarbeiter des Ferienprogramms des Stereotons, zu denen auch Praktikanten gehörten, das Programm vorbereitet. Leiter Markus Bzduch setzte der Kreativität und den Ideen der Betreuer kaum Grenzen. „In Kleingruppen von drei Betreuern haben wir uns über Wochenthema, Tagesthema und einzelne Aktionen beraten und ausgetauscht“, erzählt ein Praktikant.

Auch eine Spieleleitung für jeden Tag wurde ausgemacht. So kam in den Pausen und vor allem am Nachmittag keine Langeweile auf; alle Kinder konnten ausgepowert nach Hause gehen. Einen besonderen Einsatz leistete Koch Edy: An den Vorabenden hobelte er selbst stundenlang für über 30 Personen zum Beispiel Kässpatzen. An den Nachmittagen wurden wetterbedingt alle möglichen Gemeinschafts- oder Kleingruppenspiele von „Wer bin ich“ und „Brennball“ bis hin zu „Kegelball“ gespielt oder eine schlichte Wasserschlacht veranstaltet.

Auch der Pool blieb nicht unbenutzt. Aufgrund der guten Vorbereitung lief das Ferienprogramm sehr gut, so das Feedback von Leiter Markus Bzduch. Das Betreuerteam zeigte große Motivation und der Spaß, den dieses selbst hatte, übertrug sich auf die Kinder. Da die jungen Betreuer pädagogisch vorgebildet waren, konnten eventuell aufkommenden Konfliktsituationen unter den Kindern rasch geklärt werden.

Einige Betreuer haben bereits angekündigt, im kommenden Jahr erneut „mitzumischen“ und für zwei gelungene Wochen Aktivspielplatz zu sorgen.

