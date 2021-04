60 neue Corona-Infektionen im Kreis Augsburg: Inzidenz steigt leicht

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an, wenn auch nicht mehr so rasend schnell wie in den vergangenen Tagen. So ist die aktuelle Situation.

60 Neuinfektionen kamen im Kreis Augsburg laut Landratsamt von Dienstag auf Mittwoch neu dazu. Das sind mehr als am Vortag. Da die Inzidenz aber ohnehin hoch war, steigt sie jetzt wieder langsamer an und liegt bei 164,5. Die Tendenz bleibt also steigend. Immerhin: Es gibt keinen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Gersthofen bleibt weiterhin besonders betroffen. Dort gibt es 103 aktive Fälle. In Neusäß, der Gemeinde mit den zweitmeisten Fällen, ist die Zahl mit 50 weniger als halb so hoch. Einen Infektionsherd der für den hohen Wert verantwortlich ist, gibt es in Gersthofen laut Landratsamt nicht.

Corona: Steigende Inzidenz auch in den Nachbarlandkreisen

Die Stadt Augsburg durchbricht am Mittwoch die 200er-Grenze und liegt bei 222,9. Bleibt der Wert so hoch, müssen sich viele Händler wieder auf Click&Collect, also das ausschließliche Anbieten ihrer Waren zur Abholung nach Bestellung, umstellen. Noch höher liegt die Corona-Inzidenz in Donau-Ries: 228. Günzburg: 134,6. Dillingen: 130,5. Aichach-Friedberg: 127. (mjk)

