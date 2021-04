6000 Euro Schaden bei Unfall in Dinkelscherben

In der Ortsmitte von Dinkelscherben hat es am Dienstag gekracht. Ein 20-Jähriger hatte den Wagen eines 22-Jährigen zu spät gesehen.

Gut 6000 Euro beträgt der Schaden laut Polizei, der am Dienstagabend bei einem Unfall in Dinkelscherben passiert ist. Gegen 17 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Dinkelscherben, wo er an der Kreuzung nach links in die Marktstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er jedoch den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen, der geradeaus in die Bahnhofstraße einfahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. (AZ)