61-Jähriger muss nach Unfall in Gersthofen ins Krankenhaus

Mit einer Platzwunde am Kopf ist ein 61-jähriger Mann nach einem Unfall in Gersthofen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, rangierte der Mann am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit einem Fahrzeug auf einem Betriebsgelände am Einsteinring und fuhr rückwärts. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug gegen ein Rolltor. Der 61-Jährige stieg aus und wollte das Rolltor wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Dabei löste sich ein Segment, das ihm auf den Kopf fiel und ihn verletzte. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rolltor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis